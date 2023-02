Pangea 238

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

KELELA, Washed Away, RAVEN (Warp Records)

DR ALEX PATERSON, Loving You Live, V. A. – Artificial Intelligence (Warp Records)

AUTECHRE, The Egg, V. A. – Artificial Intelligence (Warp Records)

TRANSLLUSION, Dimensional Glide, The Opening Of The Cerebral Gate (Tresor)

SANTA MUERTE, TONANTZIN, Eslabón EP ( Hyperdub)

SANTA MUERTE, LABERINTO, Eslabón EP (Hyperdub)

Dj.Mc, 5,4,3,2,1, Relentless (Hyperdub)

DILIAN, Falls off the edge like, (Bmfr) Beam Former (Artetetra)

KETY FUSCO, Starless, The Harp Chapter I (Floating Notes Records)

BRÌGHDE CHAIMBEUL, Tha Fonn Gun Bhi Trom: I Am Disposed of Mirth, Carry Them With Us (Glitterbeat Records/tak:til)

GENEVIEVE ARTADI, I Know, Forever Forever (Brainfeeder)

VIOLETA VICCI, Caralin, Cavaglia (Fabrique Records)

AROVANE & TAYLOR DEUPREE, Pfad_Onset, Skal_Ghost (12K)

SAWAKO, Space Dive, Stella Epoca (12K)

PITA / FRIEDL, Chiasso, same (Karlrecords)

SIMON ŠERC, Polynya (Polar Sounds)