Pangea 221

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

MELAINE DALIBERT, Shimmering, Shimmering (Ici d’ailleurs / Mind Travel Series)

AGATE ROLLINGS, 0.35 AM – Standing on the railway bridge, anticipating changes, Meantime / Elsewhere (Midira Records)

GIOVANNI DI DOMENICO, Il treno, Polvere di rabbia (Kohlhaas)

BBM / ALBERTO BOCCARDI ANTONIO BERTONI PAOLO MONGARDI, γ crucis, GALA ~ (SUPERPANG)

BEN PEERS, Recursion 1, Patterns Generated by Recursion (Elli Records)

TOM LÖNNQVIST, Mauritum (Simona Zamboli Remix), Aria (Mille Plateaux)

SLIKBACK, Takayuki

ZHEANI, Designer Sadness, I Hate People On The Internet (Dirty Hit)

TENEBRA, Moon Maiden, Moongazer (New Heavy Sounds)

SPRITUALIZED, The Mainline Song, Everything Was Beautiful (Fat Possum)

VIJI, Feel It, Cali (Dirty Hit)

TRUPA TRUPA, Lit, B FLAT A (Glitterbeat)

JOZEF VAN WISSEM, The Adornment (CD/DD Bonus track), Behold! I Make All Things New (Incunabulum Records)

PANOPTIQUE ELECTRICAL, Stay, Picturesque Ruins (Midira Records)

MARC MATTER, Could Change, Could Change (Futura Resistenza)