Noise Attack! – 7/11/22

Segnaliamo due dischi di realtà italiane, il primo è il nuovo album degli Hierophant, uscito questa estate per la Season Of Mist. L’altro è lo split tra Iena e Scalpo uscito in questi giorni per Time Bomb Record e Hellnation. Trovate qui tutte le info.

Playlist

BITE THE HAND, “Teeth Of The Wolves”

DECLINE, “Deceived”

RESTRAING ORDER, “Fight Back”

DOUBLE STRAIGHT, “One More”

PEBBLE, “Spiral Of Unease”

JIVEBOMB, “Primitive Desires” / “illusion Of Choice”

IENA, “Nero Terrore”

SCALPO, “Uomo Di Ferro”

LAW OF POWER, “Family Curse”

HEAT, “Spineless”

OVERPOWER, “Under The Knife”

BLOODBATH, “Putrefying Corpse”

RIPPED TO SHREDS, “Reek Of Burning Freedom”

HIEROPHANT, “Crypt Of Existence”