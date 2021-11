Noise Attack! – 22/11/21

Ormai la Triple-B è diventata di casa a Noise Attack e infatti anche questa volta vi proponiamo uno split uscito per la label di Boston.

Per l’Italia, invece, vi presentiamo i Deaf, nuova formazione con volti noti (Antares, Meatball Explosion e Hell Brood) per un thrash r’n’r a tutta velocità.

Playlist

ABRASION, “Face To Face”

SHACKLED, “Doubt Surround Us”

HELLBOUND, “Delerium”

OUT FOR JUSTICE, “Tables Turn”

UPRAISED, “Aint No Stepping Stone”

DARASUUM, “Deth Of Me”

DEAF, “Burnout”

RESTRAINING ORDER, “Time’s Up” / “Undercover Cop”

WARFARE, “Domination”/ “Nut Cracker”

THE THRILL, “Myfb” / “Wasted Time”

ENACT, “Hear My Voice”

DEIFIED SHREDS, “Shredding The Deified”

SOUL DEVOURMENT, “Reawakening Of The Mechanical Subjugator”

BURIAL, “Halls Of The Formless Unraveler”