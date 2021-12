Noise Attack! – 20/12/21

Puntata natalizia ma non meno estrema, a cominciare dal nome della band che vi suggeriamo di andare ad ascoltare.

Parliamo dei Genocide Pact, usciti per Relapse e fautori di un death metal feroce con salde radici nell’old school ma capace di guardare a realtà nuove come i Gatecreeper.

Playlist

EXTINCTION A.D., “Carnage”

STRICT, “62 Grain”

AWOL, “Mientras Rezas”

SICK MINDS, “Victim”

LAYBACK, “Back In The Bites” / “Pocket Of Aggression”

THE BIG TAKEOVER, “Uniformed Minds / Burning Light”

ANTI-MACHINE, “Shut Up”/ “Mateo’s Room”

PHRENELITH, “Chimaerian Offspring Part I”

CADAVERIC FUMES, “A Desolate Breed”

GENOCIDE PACT, “Mutilated Vision”

SOUL HARVEST, “Insanity Reign”

LOCK UP, “Hell Will Plague The Ruins”

PYREXIA, “Apostles To The Grave”