Un afro disco anthem dal Lussemburgo? Ci pensano i No Metal In This Battle, in giro dal 2011, pur se con un solo full length alle spalle.

“Lightrider” si trova o in singolo con “Lord Of Fuzz”, un incrocio tra stoner e tropicalia, oppure nel nuovo disco Wie Kraut Und Ruben, sulla lussemburghese Muaaah! Records o sulla À Tant Rêver du Roi Records.