Misþyrming: il full album stream di Með Hamri (NoEvDia, 16 dicembre)

Come sempre con non troppa réclame, Norma Evangelium Diaboli ha pubblicato un disco nuovo.

Così ne parla la band islandese: Autentico e genuino, senza trucchi, Með Hamri (col martello, ndr) celebra violenza ed eccesso. Arrogante, al vetriolo e sprezzante nei confronti di qualunque sensibilità, questo album è quanto abbiamo da dire contro tutto ciò che è finto e vano nella scena underground di oggi. Cucito coi valori senza tempo del metal – senza ironia – questa è la musica del Diavolo fatta manifesto. C’è molto spazio per le sfumature e per le sottigliezze nel black metal, ma il martello non lascia tempo per le interpretazioni.