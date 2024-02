LOUD! – “It’s not Quiet”, 08.02.2024

Ascolta la puntata.

Playlist

ЧЕРНИХОВ/CERNICHOV – October 1957 (“We are all deaf”, Mahorka, [mhrk380], 2024)

LA PORTA ERMETICA – Soli Soli Soli (“Si Sedes Non Is”, Phage Tapes, 2024)

LAIBACH – Držva Laibach (“Nova Akropola” [Expanded Edition]”, Cherry Red – BREDD868, 2023)

CAPRICORNI PNEUMATICI – Dissection 7 (“Dissections”, Alma De Nieto – DNN 037 C, 2023)

ROGER BALLEN/MASSIMO PUPILLO/GABRIELE TINTI – Fragments (Unsounds 79U, 2024)

CRANIOCLAST – Cryosphera-Whiteout-Kreise (“Arctic Salon” , Auf Abwegen – aatp76, 2023)

ZAKHME – Parte II- Hýpnos (“Kula “, 2024)

ANNIE ARIES – Solitaire/Commute (“It’s Not Quiet In The Void”,Everest Records,er_117, 2024)