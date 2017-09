Jarboe & Father Murphy: il trailer, le date del tour

Ci occupiamo sempre dei Father Murphy. Jarboe è Jarboe. Dunque ci pareva giusto far girare il trailer del loro ep collaborativo, la cui pubblicazione è prevista per il 22 settembre su Consouling Sounds.

Ci sarà un tour europeo, con due tappe in Italia (Pistoia e Busto Arsizio): apriranno i Father Murphy, che poi rimarranno sul palco con Jarboe per suonare le sue vecchie e le sue nuove canzoni. Non mancheranno, come logico, i pezzi dell’ep, scritti insieme.