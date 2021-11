In ascolto The Eerie And Radiant Doorless Rooms Of Pain, lo split The Sun And The Mirror / Psedudodoxia

The Sun And The Mirror è il nom de plume di Sarah Townley, violoncellista, e Reggie Townley, multistrumentista.

Gli Pseudodoxia sono Davide Destro (LaColpa) and Void (Feed Them Death).

The Eerie And Radiant Doorless Rooms Of Pain esce il 3 dicembre per Brucia Records. Come sentirete, entrambi i progetti hanno un piede nei generi più estremi del metal e un piede su territori dark ambient e noise.