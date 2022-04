Negli ultimi tempi – per ovvie ragioni – si è parlato molto di Alleanza Atlantica e dell’opportunità di tenerla in piedi: Gabriele Gasparotti, nel dubbio, è andato a verificare di persona. Armato del suo Buchla Easel e in compagnia della violoncellista Benedetta Dazzi, Gabriele si è recato in una base NATO in disuso per girare ai piedi di enormi radar il suggestivo video di Anabasis, che oggi vi proponiamo.