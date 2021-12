Gender Theory #4 (John Giorno e Landes Levi)

John Giorno (1936-2019) è stato poeta, performer, artista visivo, attivista LGBTQ+, praticante buddista nel lignaggio tibetano Nyingma e fondatore del Giorno Poetry Systems. Dal 1963 si affermò come una presenza di riferimento nella scena artistica di New York, prendendo parte come protagonista al film Sleep di Andy Warhol. A quella con Warhol seguirono le collaborazioni con Brion Gysin, Robert Rauschenberg e Robert Moog. Pubblicò la sua prima raccolta, Poems, e il suo primo lp nel 1967. Tra i suoi progetti più celebri, che hanno portato il pubblico verso nuove forme di sperimentazione letteraria, c’è il Dial-A-Poem del 1969, con il quale si potevano ascoltare poesie al telefono, lette da artisti e attivisti come Anne Waldman, Diane DiPrima e Allen Ginsberg e dagli esponenti delle Pantere Nere Bobby Seale, Eldridge Cleaver e Kathleen Cleaver. Ha inoltre collaborato con William Burroughs, Allen Ginsberg, John Ashbery, Ted Berrigan, Patti Smith, Laurie Anderson, Philip Glass.

Di Giorno ascoltiamo Vajra Kisses (1972), Suicide Sutra (1973) ed Eating The Sky (1978).

“Le sue poesie cantano nella mente e danzano attraverso il cuore e la gola, le braccia e le gambe, con grande chiarezza e beatitudine. Louise è Saranswati, dea della poesia”. Con queste parole John Giorno descrive Louise Landes Levi, poetessa, sarangista e compositrice americana.

Landes Levi ha imparato a suonare il sarangi con il grande maestro Nam Narayan al Mills College e, negli anni Sessanta, ha compiuto un viaggio in Afghanistan e India per approfondire la tradizione musicale e poetica del Nord dell’India, studiando con Annapurna Devi e il fratello Ali Akhbar Khan. È stata inoltre allieva di La Monte Young a New York e ha collaborato a lungo con Catherine Christer Hennix.

Dal suo LP From The Ming Oracle, uscito per Sloowax nel 2014 – in cui è accompagnata dal solo Hilary Jeffery al trombone – ascoltiamo Jogiya (Dedicated To The Memory Of Simon Vinkenoog, Dutch Poet, Anarchist & Visionary), sua interpretazione dell’omonimo raga dell’alba, e un estratto da Kinnari II (1985).

Ascolta la puntata.

Vajra Kisses (Giorno)

Jogiya (Dedicated To The Memory Of Simon Vinkenoog, Dutch Poet, Anarchist & Visionary) (Levi)

Suicide Sutra (Giorno)

Kinnari II (excerpt) (Levi)

Eating The Sky (Giorno)