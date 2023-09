For The Swimmer 25.09.23 – Sea Above, Sky Below

Questa calda estate senza te è stata un gelido inverno. Gli spuntoni di acqua si conficcavano ovunque ed era difficile anche solo fare una bracciata o muovere le gambe a rana o a stile libero. Meglio rimanere fermo, bloccato in apnea tra mille meduse di ghiaccio che rinfrescavano cocktail bevuti altrove, fuori dall’acqua, lontani dall’acqua. Durante questa estate ho cercato di concentrarmi sui ritmi di Makaya McCraven e di Mulatu Astatke. Ho chiuso gli occhi con la voce del violino dei Dirty Three, ho chiesto alla polvere dell’elettricità inquieta dei Six Organs Of Admittance. Ci sono stati tanti bassi, bassi come quelli di King Tubby, ma anche dei Moin e di Burial. E come un sibilante scintillio jazz di Resavoir e Bex Burch. Alla fine qui sotto poi, come cantano i Fugazi, “I can barely see my breath” mentre Marta scarnifica il trip hop rendendolo tetro come queste acque. La prima puntata della stagione si chiama Sea Above, Sky Below.

Tracklist

Makaya McCraven – Seventh string

Mulatu Astatke – Tezeta

Resavoir – Inside Minds

King Tubby – Angel dub

Papa Bear & His Cubs – You’re so fine

Bex Burch – Dawn blessings

Gastr del Sol – The seasons reverse

Marco Maiole – Electric counterpoint

Harmonia & Eno ’76 – Welcome

Fugazi – I’m tired

Dirty Three – Sea Above, sky below

Six Organs of Admittance – Goodnight

Marta – When it’s going wrong

Moin – Foot wrong

Space Afrika – U ft. kinseyLloyd

Burial – Unknown summer

David Helbock – Hymn to Vienna

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.