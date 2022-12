Da due Rosetta una nuova, miserabile esperienza

Di Philadelphia, Pennsylvania, i New Miserable Experience (che abbreviato fa NME, non crediamo per caso) sono i due Rosetta David Grossman (qui alla voce e non al basso) e (batteria ma anche synth), ai quali si aggiungono Joshua Mahesh Kost (chitarra, synth…) e Brett Bamberger (basso) e stanno per uscire con Philosophy On Pessimism per Translation Loss (23 gennaio 2023).

Per ora abbiamo il video della title-track, che lascia immaginare un disco più pop ed elettronico che post-metal o post-rock.