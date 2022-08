Coltaine e kariti: le date italiane a settembre

L’abbiamo seguita sin dall’inizio, basta vedere questo link, dunque vi segnaliamo due date per kariti a settembre, mese in cui girerà l’Europa con i Coltaine, gruppo “dark rock” tedesco con gran potenziale.

Qui tutte le date:

16/09 KARLSRUHE (DE) Kohi

17/09 VARESE (IT) Black Inside

18/09 ZERO BRANCO (IT) Altroquando

19/09 LJUBLJANA (SL) Channel Zero

20/09 AUGSBURG (DE) Neruda

21/09 ULM (DE) Hexenhaus

22/09 TBA

23/09 FREIBURG (DE) Crash

24/09 ZÜRICH (CH) Ebrietas

Cosa dicono gli artisti?

“Cercavamo band per un festival che avremmo organizzato in autunno. Ci siamo innamorati subito della musica di kariti, l’abbiamo chiamata e ci è venuta l’idea di andare in tour assieme, dato che tra l’altro volevamo suonare in Nord Italia quest’anno” (Benedikt, Coltaine)

“Quello di settembre coi Coltaine sarà il mio primo tour europeo. Anche io mi sono innamorata subito di loro e della loro musica cruda e indomabile. Non vedo l’ora di sentirla dal vivo per tante sere di fila, condividendo quest’avventura con loro” (kariti)