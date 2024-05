Colin Stetson: il video per la title-track del prossimo The Love It Took To Leave You

Sarà la canadese Envision Records – con l’aiuto di Invada in Europa – a pubblicare il nuovo album di Colin Stetson, The Love It Took To Leave You, il 13 settembre. Lasciamo in versione originale non sottotitolata la presentazione del nuovo disco da parte di Stetson. La title-track, in ogni caso, non suonerà nuova ai fan.

The first and titular song on my latest record, performed on solo alto saxophone, The Love It Took To Leave You is a love letter to self and to solitude and to tall old trees that sway and creak in the wind and rain.