Brown Sugar – S13E08 28.11.2022

Nell’ottava puntata della stagione Brown Sugar dedica la puntata ad uno dei mostri sacri del rap: Nasir Jones a.k.a Nas. A poche settimane dall’uscita del suo sedicesimo album King’s Disease III ripercorreremo insieme alcune delle tappe più importanti della carriera di questo artista.

Playlist

Nas & Az – Life’s a bitch

Nas & Main source-Live at the Barbeque

Nas – Halftime

Nas – N.Y. State of Mind

Nas & Lauryn Hill – If I Ruled the World (Imagine That)

Nas – 2nd Childhood

Nas – Still Dreaming