Sonorità dub e industrial nella puntata #115 di Area Contaminata, l’ultima prima della pausa estiva.

Playlist

Mikey Dread – Israel (12 Tribe) Stylee (Extended Play)

Miket Dread / Edi Fitzroy – Oiley Stylee

Mikey Dread – Radio One

Horace Andy – Feverish

Ashanti Waugh – People In The Ghetto Suffering

Captain Sinbad – Construction

Nazamba – Vex

JK Flesh – Precinct

Samuel Kerridge – Shattered Illusion

Killing Joke – Follow The Dub

About Area Contaminata