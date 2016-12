UMANZUKI, Andante Plumbeo [+ full album stream]

Attivi più che mai, i toscani Umanzuki: ora è la volta di questo nastro in sole cento copie per la Kohlhaas (ormai dovreste conoscere bene l’etichetta trentina). Andante Plumbeo sembra riprendere il discorso che avevano sviluppato in particolare in Porta, e quindi ci troviamo al cospetto di un’unica e lunga traccia nella quale i tre si fanno carico di aumentare di ulteriore potenza espressiva la predilezione per lidi “elettronici” dai toni gelidi e quasi in odore di Scandinavia (altre vicinanze stilistiche si trovano logicamente col krautrock e la psichedelia tutta), da un’ottica affine all’isolazionismo, insomma. Trenta minuti circa di liquide involuzioni al limite del mutismo, che ospitano brevissimi e improvvisi sussulti, a pelo d’acqua in questo mare analogico dal quale emergono eco impastate di sirene immaginarie, non si sa se nell’atto di evocare qualcuno o gementi per l’estrema solitudine. È una musica eterea ed appunto plumbea, la loro, ma anche e soprattutto imprendibile ed ostica, difficile da etichettare, e questo è più che un bene.

Ora avete una settimana di tempo per assaporarla qui, poi potrete riascoltare la traccia e ordinare la cassetta direttamente dalla pagina Bandcamp di Kohlhaas.