Novembre e Dicembre 2024 a Villa Albrizzi Marini (VI): OvO, Picastro, Gufonero, Sedna…

Villa Albrizzi Marini è in Via T. Rubelli 1, San Zenone degli Ezzelini (VI). Riservato ai soci ACSI. Tesseramento annuale in loco. Registrazione online qui.

Venerdì 8 novembre 21:00 GUFONERO + DOUBLE ME + INDISPENSABILI live Hardcore Punk, Grindcore Evento Facebook



Sabato 9 novembre 21:00 DARK PARTY con WAX HEROES live + DJ Giorgio Ricci (They Die) e Diego Merletto (The Frozen Autumn) Darkwave Evento Facebook



Sabato 16 novembre 20:00 BOWIE + GRAVERY + DOUBLE SWINDLE + KLAUS BRANCH live Hardcore Punk Evento Facebook



Venerdì 29 novembre 20:00 SEDNA + CVINGER (Slovenia) + PYRA + AND HARMONY DIES live Metal, Black Metal Evento Facebook



Sabato 30 novembre 21:00 UNITED UNDERGROUND con SUPERPORTUA + A FOREST MIGHTY BLACK + ANNABIT + COMPLESSO DEL BRODO live Independent Music Festival Evento Facebook



Venerdì 6 dicembre 21:00 OvO + ULTRAKELVIN + PICASTRO (CAN) live Noise, Sludge Evento Facebook



Sabato 7 dicembre 21:00

DARK PARTY con DATE AT MIDNIGHT + VALENTE live + DJ Alex Del Duca Darkwave, Post-punk Evento Facebook



Venerdì 13 dicembre 21:00 GO DOWN FESTIVAL con HUMULUS + LINGUASERPENTE live Heavy Psych, Hardcore Punk



Domenica 15 dicembre 18:00 IN A STATE OF FLUX FESTIVAL con MAQUILLAGE + MONOSCOPES + ELIZABETH THE SECOND + STELLA DIANA live + DJ Depo Shoegaze



Venerdì 20 dicembre 21:00 MAMA.IN.INCA + MAUSTRAP live + DJ Belsen Alternative Rock



Venerdì 27 dicembre 21:00 CONNY OCHS + ZEBRA TSO live