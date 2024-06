Blow Out | Zoom – Nightmare 2: Incubi queer

Uscito a un solo anno di distanza dal capolavoro di Wes Craven, “Nightmare 2 – La rivincita” è un sequel che tradisce il primo capitolo da diversi punti di vista ed è per questo motivo uno dei momenti più odiati dell’intera saga.

Eppure, proprio grazie a questi tradimenti, il film di Jack Sholder è diventato nel tempo un cult assoluto per la comunità queer. In questo nuovo appuntamento di Blow Out “Zoom” Ful Massimi, docente di queer cinema al John Abbott College di Montreal, ci aiuta ad analizzare cosa si nasconde dietro alle possessioni di Freddy Kruger.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.