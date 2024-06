Pangea 263

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

DANILO LIGATO, L’affascino, Vurga (EEEE)

GIOVANNI DI DOMENICO, PAK YAN LAU, AND JOHN ALSO BENNETT, Melt, Tidal Perspectives (Editions Basilic)

SONS OF VILJEMS, The Nephew Of Viljems, Lithospheric Melodies

EL KHAT, Tislami Tislami (Glitterbeat)

GORDAN, Šara, Gordan (Glitterbeat)

MOON RELAY, 3, Iddy Umpty (Sheep Chase Records)

HAKUSHI HASEGAWA, Boy’s Texture, Mahogakko (Brainfeeder)

AI KAKIHIRA, Korizu ni Shinjite Iidesuka, IN (Gearbox Records)

BEN BÖHMER, Best Life (feat. JONAH), Bloom (Ninja Tune)

MACHINEDRUM, KILL_U (feat. Tanérelle), 3FOR82 (Ninja Tune)

HIATUS KAIYOTE, Love Heart Cheat Code, Love Heart Cheat Code (Brainfeeder)

WU-LU, Last Night With You, Learning To Swim On Empty (Warp Records)

ICEBOY VIOLET & NUEEN, Heartbreak Of a Broken Stitch (feat. Harriet Morley), You Said You’d Hold My Hand Through The Fire (Hyperdub)

FINAL, Inbetween You, What We Don’t See (Room40)

LUCA PERCIBALLI, Sacred Habits II, Sacred Habits (Kohlhaas)

WOLFGANG SEIDEL, Film Noir, Friendly Electrons (Karlrecords)

{scope}, Dirty Martino, Nightcap (Kohlhaas)

SUN ARAW, Beluga Spraymax, Cetacean Sensation (Discrepant)