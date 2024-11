Roadburn 2025: arrivano Midwife, Oranssi Pazuzu, Steve von Till, Micheal Gira, Colin van Eeckhout…

Altra infornata di band per Roadburn 2025. Qui avete quelle prima, che non sono affatto da poco. Ove possibile linkiamo qualche nostro articolo, così restate con noi.

Bambara: post-punk malinconico da New York.

Big|Brave: suonano il loro ultimo album acclamato dalla critica, A Chaos Of Flowers.

Blind Girls: screamo, Australia.

Buñuel: nobilità noise-rock italiana con Eugene Robinson per frontman.

CHVE: l’intensa e intima espressione del lavoro solista di Colin H. van Eeckhout degli Amenra.

Coilguns: eseguiranno il loro nuovo album Odd Love per intero.

Curses (Live): post-punk/electro.

Dødheimsgard: suoneranno il loro ultimo album, Black Medium Current.

envy: debutto al Roadburn!

Gilla Band: set noise-rock che rimanda alle loro origini

Gillian Carter: provengono da Orlando, Florida, e porteranno il loro caratteristico screamo a Tilburg.

Glassing: si dirigono in Europa per la seconda volta per mostrare il loro sound post-everything e la loro energia travolgente dal vivo.

Gnod & White Hills: si uniscono per eseguire il loro leggendario album Gnod Drop Out With White Hills II.

Great Falls: fondono noise rock e hardcore in una purga sonora discordante ed emotiva.

Messa: tornano a Roadburn per suonare il loro nuovo album, The Spin, per intero.

Michael Gira e Kristof Hahn (SWANS): presenteranno un set intimo di nuove composizioni e raramente ascoltate.

Midwife (Artist In Residence): Madeline Johnston, alias Midwife, tornerà a Roadburn – questa volta come artista in residenza – dove si esibirà tre volte, incluso un set con Vyva Melinkolya e una performance commissionata del suo nuovo album, No Depression In Heaven.

Oranssi Pazuzu: tornano al festival con una performance molto speciale della loro ultima uscita, Muuntautuja.

Pothamus: hanno appena annunciato un nuovo album, Abur, che eseguiranno per intero a Roadburn 2025.

Pygmy Lush: suoneranno il loro primo show in Europa a Roadburn, portando la loro dark Americana a Roadburn.

Smote: si espanderanno in un ensemble di otto pezzi per eseguire il loro ultimo album, A Grand Stream.

Steve Von Till (Artist In Residence): abbiamo invitato Steve ad essere artista in residenza per onorare la sua incredibile influenza musicale e illuminare i suoi futuri sforzi creativi; si esibirà in due set completi e si unirà all’artista Thomas Hooper per una mostra audio-visiva collaborativa.

Thou: eseguiranno il loro ultimo album, Umbilical, per intero sul palco principale

Tristwch Y Fenywod: portano le loro incantesimi folk in lingua gallese a Tilburg.

Violent Magic Orchestra: fondono black metal ed elettronica con effetti vertiginosi.

Vuur & Zijde: con membri di Laster, Silver Knife, Terzij de Horde e altri – faranno il loro debutto dal vivo eseguendo il loro album, Boezem.

Vyva Melinkolya: suonerà il suo primo show in Europa, portando il suo dreamgaze emotivamente pesante a Roadburn.

Witch Club Satan: stravolgono il libro delle regole del black metal, abbracciando il femminile e il teatrale lungo la strada.

Zombie Zombie: combinano elettronica groovy e ritmi motorik psichedelici nel loro sound.