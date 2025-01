Non succederà mai più: Bongo Joe Night all’Astro Club (PN), con Yalla Miku, Cyril Cyril, Samuel Ades

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Astro Club è lieto di ospitare una serata unica per celebrare i 10 anni di attività della Bongo Joe Records, l’etichetta svizzera che si è affermata come un punto di riferimento globale per la scoperta e la promozione di sonorità nuove e inedite.

Fondata nel 2015 a Ginevra da Cyril Yeterian, Bongo Joe Records non è solo un’etichetta discografica, ma anche un negozio di dischi (leggete il nostro pezzo, ndr), un bar, uno spazio per eventi e un autentico punto di incontro per artisti e appassionati di musica. Grazie a una filosofia che supera i confini di generi e geografie, l’etichetta ha dato luce a carriere internazionali come quelle di Altın Gün, Yin Yin, La Mauskovic Dance Band e molti altri. Parallelamente, ha esplorato e documentato scene musicali locali e sconosciute con compilation che spaziano dalla musica Synth Rai di Lione ai ritmi di São Tomé e Príncipe.

In occasione di questo decennale, Astro Club offrirà una lineup straordinaria, rappresentativa della diversità culturale e musicale che Bongo Joe incarna.

Programma della serata

YALLA MIKU (CH, MA, ER) – Kraut Intermondes

Un collettivo multietnico nato a Ginevra che mescola tradizioni africane, elettronica e krautrock contemporaneo. Con un ensemble di musicisti provenienti da Europa e Africa, Yalla Miku crea un affascinante melting pot musicale, esplorando temi di migrazione e identità attraverso strumenti tradizionali e moderni.

CYRIL CYRIL (CH) – East Meets West

Il duo composto da Cyril Yeterian e Cyril Bondi unisce tradizioni musicali orientali, africane e occidentali in un mix psichedelico e avvincente. Ritmi ipnotici e sperimentazioni sonore caratterizzano le loro performance dal vivo.

SAMUEL ADES (ER) – Tradizionale Eritreo

Samuel Ades porta sul palco le sonorità del suo paese d’origine con il krar elettrificato, uno strumento tradizionale eritreo, arricchendo la serata con un tocco autentico e profondo.

Informazioni sull’etichetta:

Bongo Joe prende il nome da George ‘Bongo Joe’ Coleman (1923–1999), straordinario musicista di strada americano che ha preferito appunto le strade ai grandi palchi per tutta la sua carriera. Questo spirito indipendente e anticonformista guida ancora oggi l’etichetta, pronta a scoprire e sostenere nuovi talenti e suoni che fanno vibrare il mondo.

Non perdete l’occasione di immergervi in questa celebrazione musicale unica e di scoprire i suoni visionari che hanno reso Bongo Joe Records una delle etichette più influenti degli ultimi dieci anni.

Evento organizzato in collaborazione con Bongo Joe Records e Wakeupandream promotion & booking.

Info e contatti:

Ingresso a pagamento – Prevendite disponibili su Dice.

info@astro-club.it | Luca 349 4968793