GoDown porta in Veneto 16 ed Emma Tricca, a Cuneo Conny Ochs

Brigante Records & Productions in collaborazione con Il Caimano Felice presenta:

CAIMAN SESSION #2 – 16.01.2025

CONNY OCHS (Acoustic Doom/Folk): Conny Ochs vive tra Germania ed Italia e negli ultimi anni ha effettuato diversi tour in Europa, negli Stati Uniti e un tour da solista in Giappone. Ha pubblicato il suo debutto solista Raw Love Songs nel 2011 per l’etichetta indipendente tedesca Exile on Mainstream. Exile On Mainstream Records ha pubblicato il suo ultimo album solista, “Troubadour” di recente uscita in ottobre 2024, che presenterà a quest’evento.

SUMARTE: pseudonimo di Elia, dal 2015 chitarrista e compositore della rock band Tom Maintain’s Trip. Con questo nuovo progetto abbraccia il cantautorato e le sonorità acustiche per raccontare la sua parte più intima, ora in tour con i brani di DIVERGENZE, suo primo album.

Il Caimano Felice – Mondovì (CN), Piazza Fontana 2C

Start at 21

Free entry

Sabato 25 Gennaio 2025

Go Down Records, Shyrec Label e Scissor Salad presenta:

UNITED UNDERGROUND – New Season

Nuova stagione e nuova casa per l’appuntamento dedicato alla scena indipendente veneta! Sul palco Live:

22:20-22:50 POSTERSTORY [Shyrec Label]

23:00-23:30 PERCOSSA FOSSILE [Go Down Records]

23:40-00:10 PROGETTO FORMATIVO [Scissor Salad]

Special Guest

00:20-01:00 ZEBRA TSO [Garbo Dischi by Sony Music]

Vinile aperto dalle 22:00 alle 04:00

Ticket 10€

Non servono Tessere / +16

VINILE

Via Capitano Alessio 9436027 Rosà (VI)

Domenica 26 gennaio 2025 al Ridotto del Teatro Remondini di Bassano del Grappa (VI)

EMMA TRICCA in concerto

In apertura Pino Nuvola

Nata in Italia e residente a Londra, la cantautrice Emma Tricca ha modellato la sua vita artistica per merito di due incontri con due leggende del folk. Mentre era ancora una piccola stella del Folkstudio di Roma Emma incontra John Renbourn, nella Capitale per un concerto, al termine del quale Emma ha l’opportunità di suonare a John uno dei suoi pezzi. Qualche tempo dopo Emma incontra Odetta, la misteriosa e leggendaria cantante che portò Bob Dylan alla musica acustica alla fine degli anni ’50. Nonostante la reputazione di persona reticente, Odetta si concede a una lunga conversazione con Emma, spronandola a fare quello che da tempo ha in mente: trasferirsi in Inghilterra e sviluppare il suo talento. Emma Tricca proviene da una famiglia di scienziati e artisti: il nonno lavorava per la Siemens studiando le onde sonore, lo zio dipingeva. Sua madre studiava poesia e il cugino scriveva versi. Emma ascoltava musica classica, ma anche Elvis e gli artisti italiani che a lui si ispiravano. Durante l’infanzia subisce il fascino dell’album “The Times They are A-changing” di Dylan e l’immagine sulla copertina porta Emma a investigare i luminari della scena musicale degli anni ’60: da Dylan alla Baez, e poi Joni Mitchell, Carolyn Hester, Phil Ochs e Dave Van Ronk.

PROGRAMMA

17:00 apertura porte e gli esclusivi poster serigrafati da La Scatola Nera

18:00 Pino Nuvola (acoustic guitar instrumental)

18:40 Emma Tricca (Psychedelic Folk, Indie Pop – UK)

Ingresso 15 euro con tessera Go Down Records e CD in omaggio.

Prevendita online a 13 euro + ddp con tessera Go Down Records e CD in omaggio.

Go Down Records presenta:

Lunedì 3 febbraio 2025 all’Altroquando di Zero Branco (TV)

-(16)- (Sludge Metal dagli USA) in concerto.

In apertura LinguaSerpente.

-(16)- si formano nel 1991 a Santa Ana emergendo dalla scena skate della California meridionale, originariamente composti da Bobby Ferry (chitarra), Cris Jerue (voce), Ben Clark (basso) e Jason Corley (batteria). Inizialmente denominata “15”, la band ha rapidamente cambiato nome dopo aver scoperto l’esistenza di un gruppo dal nome simile, Fifteen. Attingendo influenze da gruppi iconici come 7 Seconds, Bad Brains, Metallica e il roster di Amphetamine Reptile, i -(16)- forgiano un suono unico che definirà i loro primi anni e il sottogenere Sludge nel suo complesso.

ALTROQUANDO via Corniani 32 – Zero Branco TV

Porte aperte alle 19:00

Ingresso con contributo artisti e tessera Go Down Records + CD/LP in omaggio.

Riservato ai soci di Go Down Records aps.

Pre-tesseramento online da smartphone.

La tessera digitale viene attivata una volta che avrai firmato l’adesione con il nostro operatore, all’ingresso dell’evento.

Come raggiungere Altroquando con i mezzi pubblici:

Bus MOM – linea 102

Partenza 19:15 in autostazione a Treviso

Arrivo 19:40 a Sant’Alberto, fermata Tonon