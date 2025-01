Tropismi – Gasparotti European Winter Tour 2025

Di Tropismi, Gasparotti e Benedetta Dazzi vi abbiamo parlato approfonditamente questa estate ed è quindi con piacere che annunciamo il suo imminente tour europeo che toccherà oltre allo Stivale anche Germania e Paesi Bassi.

In queste date Gasparotti sarà accompagnato da Nàresh Ran, boss di Dio Drone, autore del recente, toccante Präsens, per ben sette occasioni, mentre per il concerto milanese avrà come apertura Danilo Ligato.

Appuntamenti da non perdere, quindi, agendare e perdersi nel flusso.