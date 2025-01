16: il video di “Proudly Damned”

La band di San Diego, ormai guidata da Bobby Ferry, pubblicherà per Relapse il suo nuovo album Guides For The Misguided. Data d’uscita prevista: 7 febbraio 2025. Apre le danze il video di “Proudly Damned”.

Lasciamo parlare Bobby.

L’album è nato dopo che abbiamo completato il mix finale del nostro ultimo lavoro Into Dust. Si tratta di sfruttare il momento creativo quando arriva e siamo stati in una sorta di pilota automatico per circa un decennio. Quando l’ispirazione c’è, il resto sembra andare a posto senza sforzo. Fortunatamente, siamo ancora motivati a scrivere e suonare anche dopo tutti questi anni. Non c’è un significato più grande dietro tutto questo se non seguire quell’impulso primordiale di creare: abbassa la testa e crea qualcosa.

L’età, naturalmente, ci ha dato una nuova prospettiva. Negli 8 anni trascorsi da Lifespan Of A Moth (2016, ndr) la nostra formazione è cambiata. Abbiamo perso un cantante, guadagnato Alex Shuster alla chitarra solista e come produttore, e io, membro fondatore, sono passato al ruolo di cantante solista e chitarrista ritmico. Dal punto di vista dei testi, siamo andati oltre i rancori personali e interiori dei nostri primi lavori e abbiamo abbracciato temi più ampi di conflitto, come l’ipocrisia della religione e i suoi effetti negativi sulla psiche. Nel nuovo album, c’è una canzone chiamata “Blood Atonement Blues” che esplora la storia di Ervil LeBaron, spesso chiamato il “Mormon Manson”, mentre “Proudly Damned” analizza la dipendenza […]. In molti modi, questo album potrebbe essere il più vicino a un “concept” che siamo riusciti a creare. Includere le due cover nell’album è stato pensato per alleggerire questo peso e rendere il focus meno pesante.

Musicalmente, stiamo ancora cercando i riff perfetti sposati agli arrangiamenti più ideali. Non abbiamo paura di includere ciò che amiamo: noise, rock classico, hardcore, doom metal e thrash. Siamo ben consapevoli di non reinventare la ruota, ma di creare qualcosa di nostro e fondamentalmente per noi, prima di tutto.

Occhio alle date italiane.

Gen 31 – Pescara, IT @ Scumm

Feb 01 – Bolzano, IT @ Pippo Stage

Feb 02 – Bologna, IT @ Freakout

Feb 03 – Zero Branco, IT @ Altroquando

Feb 04 – Zagreb, HR @ Vintage Industrial

Feb 05 – Graz, AT @ Explosiv

Feb 06 – Brno, CZ @ Kabinet Muz

Feb 07 – Wroclaw, PL @ Liverpool Club

Feb 08 – Salzburg, AT @ Rockhouse

Feb 09 – Mannheim, DE@ 7er Club

Feb 10 – Rotterdam, NL @ V11

Feb 11 – Goppingen, DE @ Gasttatte Ziller

Feb 13 – Helsinki, FI @ Kuudes Linja

Feb 14 – Savona, IT @ Raindogs House

Feb 15 – Torino, IT @ Blah Blah