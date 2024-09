Mr. Henry – “Running Slow”

Running slow by Mr. Henry

In “Running Slow” la voce di Mr Henry letteralmente cola come miele su di noi. Brevi rintocchi di chitarra ed aria tutt’intorno, un fiume, un’ambiente che si percepisce al limte ed il suggerimento di una vita più consona e legata ad un rapporto più sano con la natura.

Lo schema classico: la chitarra, la voce, la natura. Il perfetto equilibrio delle parti evita che “Running Slow” diventi stucchevole, mantenendosi invece in un campo pulito, limpido e toccante. Mr Henry avanza inesorabile e lascia intendere che non è soltanto il mondo tormentato quello che gli appartiene, bensì l’intero terreno più evocativo del cantautorato folk, del racconto, nonostante a nessuno interessi del nostro andare.

No one cares if we burn

If there’s no way to return

Till it comes to you ‘n suddenly turn your head

Is it this what you call being on the edge?

Even if we’re running slow

And your heart is feeezing cold

‘n please just leave us be,

We’re not strong, we are just free

Like the mist

On the river

Flowing to the trees