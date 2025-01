In arrivo a Trieste Nabat, Intothebaobab, Riot Squad, Blaxfema, Mele Marce…

Pubblichiamo un elenco di date organizzate dal collettivo In Grind We Trst e uno di Hardcore Reborn, un progetto condiviso con altre persone che fanno parte di altri collettivi italiani. Entrambe le realtà operano a Trieste. I concerti, a meno che non indichiamo diversamente, avranno tutti luogo al Dart Rock Bar di Via Orlandini 27/a, Trieste.

In Grind We Trst (“Trst” è come sloveni e croati chiamano Trieste) porta i Nabat in città sabato 18 gennaio. Con loro Milizia HC da Padova, i punk Pataf da Nova Gorica, i PEM (punk/hc, Pordenone), i punk triestini Frakaestropa (furono Katastrofa). Non dovrebbero servire presentazioni, ma noi comunque abbiamo intervistato Steno, a suo tempo. Qui l’evento su Facebook, se volete procurarvi gli ultimi biglietti.

Non abbiamo ancora link da darvi, ma IGWT ci conferma anche:

15 febbraio > IntoTheBaobab (ormai storica band punk bolognese) + Serpe Terror (mezzi punk – mezzi techno, sono sulla sarda Home Mort, menzionata poco tempo fa anche da Placenta) + Atomski Rat (punk, Serbia) + TBA

15 marzo > Cyness (grind, Potsdam) + Tsubo + Disbaja (crust, Croazia) + Indikator B (punk/hc, Croazia)

Hardcore Reborn organizza il 25 gennaio una serata metalcore con due band italiane e due austriache: Noisy Silence, Wave Beyond, Aenygma, Mvsochist.

Sabato 8 marzo arrivano i Riot Squad e con loro i Methedrine (giocheranno in casa), più ancora Element, LSD, Exit Catacomb, Unrevheal e Malfàs.

Venerdì 2 e sabato 3 maggio ci sarà il festival Sounds Of Rebellion.

DAY 1 – Apertura Porte ore 17

BLAXFEMA (Hardcore Punk Pavia – Since 1983)

TRAUMA HC (Punk/Hardcore / Pavia)

VIVERE MERDA (Punk/HC – Udine)

SIXPACK (Old School Hardcore / Gorizia)

DC SLUGS (Punk/Hardcore / Gorizia)

STROZZAPRETI (Punk / Gorizia)

DAY 2 – Apertura Porteore 17

MELE MARCE (Oi! – Punk / Reggio Emilia)

OVERCHARGE (MetalPunx / Varese)

ZLOTVORI (Punk/Hardcore Since 2002 / Umag – Croatia)

FANTERIA DI PRIMA LINEA (MetalPunxAlkolikCrossover / Udine)

SNEAKY TOY (Punk Rock/Melodic Hardcore / Trieste)

ESTINZIONE (Raw/Grind/Punk / Bologna)

CESOIA (Sh RnR / Bologna)