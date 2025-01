Blow Out | Review – “Emilia Pérez” di Jacques Audiard

“Emilia Pérez” di Jacques Audiard è il film di cui parlano tutti: ha già vinto quattro Golden Globe, due premi a Cannes e numerosi riconoscimenti internazionali. Eppure, secondo noi, è un film piuttosto problematico da numerosi punti di vista. Con il contributo di Ful Massimi, docente di queer cinema al John Abbott College di Montreal, abbiamo provato a spiegare perché a nostro avviso Emilia Pérez è un’operazione furba e sopravvalutata.

