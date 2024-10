Area Contaminata #189

La prima parte della puntata #189 di Area Contaminata propone una serie di novità in ambito elettronico con i lavori di Craven Faults, Exosferics, Hawksmoor, oltre all’ascolto di un brano di Kode 9, per ricordare l’evento di presentazione della traduzuione italiana del suo libro “Sonic Warfare” (“Guerra Sonora”). La seconda parte, invece, è dedicata alla compilation Invisible Comma, curata da Fabrizio Garau e Loris Zecchin, in occasione del Trieste Science+Fiction Festival, e al box set di brani inediti che celebra i 90 anni di Roedelius, uno dei musicisti più importanti della scena elettronica contemporanea.

Tracklist

Craven Faults – Lampses Mosse / Hawksmoor – Parallelograms / Exosferics – DO7AX / Kode9 & The Spaceape – Glass / Tristan Da Cunha – A Cold Field / Blak Saagan – Black Out a New York / Roedelius – 357 41 / Roedelius – TB10 76 16 /

