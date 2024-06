We Are Winter’s Blue And Radiant Children (Big|Brave + GY!BE): in ascolto “No More Apocalypse Father”

Mat Ball (BIG|BRAVE), Efrim Manuel Menuck (Godspeed You! Black Emperor, Thee Silver Mt. Zion) con Jonathan Downs e Patch One degli Ada (un gruppo folk post-rock canadese, passato “ovviamente” per lo studio Hotel2Tango) sono i We Are Winter’s Blue And Radiant Children e No More Apocalypse Father esce il 13 settembre in formato lp o cd per la solita Constellation. Il comunicato stampa dice sei ninne nanne inzuppate nelle distorsioni e spalmate su pulsazioni elettroniche. Ball e Menuck hanno iniziato insieme a lavorare sul disco a Montreal: “Stiamo onorando l’idea dell’inverno, quando entri in casa e la tua casa è calda, ed è un luogo che esiste solo per quanto freddo fa fuori”, dice Menuck. Ma No More Apocalypse Father è anche la descrizione di eventi tragici dei quali siamo testimoni impotenti.

Mathieu Ball: chitarra elettrica

Jonathan Downs: chitarra elettrica, synth, voce

Efrim Manuel Menuck: Matriarch, chitarra, voce

Patch: lapsteel, basso, percussioni

Registrato all’Hotel2Tango nel corso di agosto 12-24 2023

Mixato da Seth Manchester presso Machines With Magnets

Masterizzato da Heba Kadry

Copertina di Christopher Rivsera (grafiche interne di Patch)