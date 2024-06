EKS, Throw Up Concrète

Guido Marziale torna sulla scia dell’ultimo Easy Sampling a firma Eks e confeziona una bella cassettina per i tipi di Opal Tapes in cui si continua a professare il credo chopped & screwed ma qui con ancora più codeina sul nastro, in definitiva un potente miorilassante sonoro a bassa intensità di bpm. A botte di sample di sample, sovrapposizioni e sovraesposizioni, come immagini acustiche su pellicola scaduta, Eks gioca con gli stilemi del rap e li immerge nel crepitio e nella lordura: sodali già collaudati (il rapper americano Sensational, Nocturnerror, kNN e Talpah) si affiancano a nuove collaborazioni sull’asse Napoli-Bristol, quella con D.Ham (“Terraforma”) ma soprattutto quella con Franco Franco e il suo flow deliziosamente strascicato dentro “Litania Della Scelta” (in duplice versione, originale e remixata da Talpah), inno ufficiale della unchoosiness contemporanea.

Throw-Up Concrète by Eks