Stefano Pilia: in ascolto “CADUX / Plectere I”

Lacinia è il prossimo album del prolifico compositore e chitarrista italiano Stefano Pilia, che segue le recenti produzioni con progetti come Il Sogno Del Marinaio (con Mike Watt), Sulla Lingua e insieme ad Alessandra Novaga e Adrian Utley (Portishead) per un’uscita dal vivo che presenta lo Spiralis Aurea Trio.

“CADUX / Plectere I” è il nuovo singolo di Pilia e il secondo brano a essere pubblicato da Lacinia, dopo il primo singolo “Lacinia Off Axis”. In un album in cui i numeri incarnano il ‘motore immobile e principio generativo della composizione musicale’, ogni brano sarà un frammento che simboleggia il flusso ciclico ed eterno del tempo.

“CADUX / Plectere I”, per trio di flauti, è eseguito da Manuel Zurria, “un musicista che rispetto e ammiro molto” dice Pilia, che ha composto il pezzo appositamente per lui.

Lacinia è un nuovo e importante ciclo di composizioni di Pilia, che continua ed espande la poetica e le idee compositive che il compositore e chitarrista genovese ha introdotto con il precedente album Spiralis Aurea.

Lacinia (che significa “merletto” in latino) continua l’esplorazione di Pilia delle dimensioni metafisiche, spirituali e divine attraverso la numerologia, la geometria e la creazione di forme e architetture tonali.

Come il suo predecessore Spiralis Aurea, Lacinia presenta composizioni per ensemble variabili, spesso eseguite e registrate in modi diversi per la versione dell’album; quartetto d’archi, synth e archi, fiati e organo, vari strumenti elettroacustici e percussioni. Questo verrà poi presentato dal vivo con diverse formazioni, dal duo al trio di chitarre, dal quartetto di chitarra e violoncello alle versioni elettroacustiche e all’orchestra d’archi.

Lacinia uscirà in un’edizione speciale in doppio vinile e cd, con artwork di Bruno Stucchi / Dinamomilano, che ha anche progettato l’elegante confezione di ‘Spiralis Aurea’.

L’album sarà pubblicato tramite l’etichetta milanese Die Schachtel, leader da anni nella riscoperta del patrimonio artistico e musicale sperimentale italiano, nonché nella promozione di nuovi compositori contemporanei e esperienze sonore. La pubblicazione digitale sarà gestita da SZ Sugar / Universal, che ha recentemente preso Stefano Pilia come compositore.