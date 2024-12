Pothamus: il video di “Zhikarta”

Abbiamo già parlato dei belgi Pothamus e di Abur, che uscirà il 14 febbraio 2025 su Pelagic. Mattias M. Van Hulle, Michael Lombarts e Sam Coussens hanno formato i Pothamus nel 2013 e hanno già all’attivo un disco, Raya, uscito nel 2020.

Secondo la band, “Zhikarta” rappresenta la ricerca della saggezza e di verità più profonde, al di là dei vincoli imposti dalla società e dalle sue norme. Dal punto di vista dei testi, esortando chi ascolta a guardare oltre il velo delle convenzioni. Musicalmente, il brano annuncia un nuovo capitolo per noi, tessendo insieme un ricco arazzo di suoni. Il video è altrettanto affascinante. Il rinomato ballerino e performer belga Jaouad Alloul è il protagonista. Alloul non solo recita nel video, ma ha anche creato una coreografia che si allinea magnificamente con l’essenza concettuale della canzone, traducendo i suoi temi di ricerca della saggezza e di rottura delle convenzioni in un movimento fisico coinvolgente.