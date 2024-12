Cowards (noise/shoegaze, IT): in ascolto “I Hate You”

Riceviamo e pubblichiamo.

I Cowards sono un power trio marchigiano di matrice noise/shoegaze/post-punk formatosi nel 2019 a Recanati (MC) dall’incontro di Luca Piccinini (voce e chitarra), Giulia Tanoni (voce e basso) e Peppe Carella (batteria). Li caratterizza un sound abrasivo figlio degli anni ’90, con echi dream-pop e grunge che lo rendono profondo e personale. Il loro percorso di crescita è indelebilmente segnato dalla tragica e prematura scomparsa del batterista Carella nel 2021, che fa piombare i componenti superstiti nello sconforto. Questi, in suo onore, pubblicano per Araghost Records un album postumo nel 2022, raccolta dei primi brani registrati in formazione originale. Successivamente, vogliosi di dare seguito al loro impeto compositivo, arruolano il nuovo batterista Michele Prosperi, ex Jesus Franco & The Drogas, con il quale sviluppano rapidamente quell’intesa che li porta alla pubblicazione del loro secondo album ufficiale God Hates Cowards nel febbraio 2025 per l’etichetta Bloody Sound. Già dopo i primi concerti in club e festival locali, il nome Cowards inizia a farsi strada con insistenza nel panorama alternativo nazionale grazie ad un sound si fedele alle radici della band ma ora maggiormente crudo, psichedelico e onirico.

“I Hate You” è il primo estratto dal nuovo full length God Hates Cowards. In questi anni la band ha viaggiato nella profondità e nell’oscurità dei propri sentimenti, meditando una vana fuga dalla realtà nel futuro, per poi rendersi conto che certi demoni devono necessariamente essere affrontati. Nel complicato e non scontato percorso di pacificazione interiore le emozioni vengono messe a nudo senza filtri, restituendole in ciascuna nota, come provenisse dalle viscere.

Dichiarano i Cowards: Il disco è il tempo trascorso per ritrovarsi diversi, una composizione catartica. Alla fine non c’è la luce o qualcosa di nuovo, c’è tutto quello che c’era, ma con più consapevolezza e forse un po’ di pace. Abbiamo perfettamente camminato su ogni nota di questi brani ed è sentita fino a dentro lo stomaco. L’opener “I Hate You” è un furioso magma ossessivo che richiama i deliri degli anni ’90 in stile Amphetamine Reptile e simili, contrapposto ai vuoti interiori che ci affliggono nel vortice in cui siamo risucchiati. Dio odia i codardi? Noi pure.

CREDITI

Giulia Tanoni | voce, basso

Luca Piccinini | voce, chitarra

Michele Prosperi | batteria

Musica e testi | Luca Piccinini e Giulia Tanoni

Registrazione, mixaggio e mastering | Maurizio Minestroni al Minestudio di Recanati (MC)