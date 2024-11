Poptones #208

In occasione della puntata n. 208 di Poptones, Gabriele Savioli presenterà il volume dedicato alla storia della Two Tone intitolato Too Much Too Young. Presenti in studio, Robertò di Hellnation, editore dell’edizione italiana appena edita, insieme a Felix e Lorenz in rappresentanza di Bologna City Rockers e If The Kids Are United.

Playlist

THE SPECIAL A.K.A. – Gangsters

THE SELECTER – The selecter

MADNESS – The prince

THE SELECTER – On my radio

THE BEAT – Ranking full stop

ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS – I can’t stand up for falling down

THE BODYSNATCHERS – Let’s do rock steady

THE SPECIALS – Ghost town

THE SPECIALS – Man at C&A

THE SPECIAL A.K.A. – Racist friend

