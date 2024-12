Invisible Comma in vendita [+ full album stream]

La compilation che The New Noise ha realizzato con Trieste Science+Fiction Festival è in vendita qui.

Si tratta di un cd, ma la confezione è quella di un vecchio 45 giri. L’immagine di copertina è di Francesco Paolo Cappellotto (che non finiremo mai di ringraziare), a partire dall’artwork originale creato da Zerocalcare per l’edizione 2024 del Festival. Di seguito alcuni estratti dal booklet e una rassegna stampa. Aiutateci a esaurire le copie!

I protagonisti rimangono Malasomma, Confrontational, Lips Vago, Tristan Da Cunha, Blak Saagan, SabaSaba, Chaos Shrine, Martina Bertoni.

Rassegna stampa:

Full album stream su SentireAscoltare.

(Peppe Trotta, Ondarock)

(Vasco Viviani, Sodapop)

The stars have always whispered to humanity, but with “Invisible Comma”, they scream, hum, and pulsate with life. This compilation, curated for the Trieste Science+Fiction Festival, is a bold ode to both the cosmos and the subterranean depths of the Italian avant-garde. Spanning eight tracks, it bridges the divide between inner reflection and outer exploration, like a cosmic odyssey scripted in modular synths, cellos, and haunted echoes