faust (Zappi Diermaier con ospiti molto speciali) a Bologna, Milano e Mestre (12, 13 e 14/12)

Pubblichiamo il bel comunicato sulla data milanese, ricordando che la band sarà anche il 12 a Bologna (Locomotiv) e il 14 ad Argo 16 (Mestre, è l’ex Spazio Aereo).

Appuntamento clou della prima stagione di “Sempre più vicini” (rassegna musicale nata dalla collaborazione tra Volume | dischi e libri e Spazio Teatro 89), arrivano nella sala di Quarto Cagnino a Milano venerdì 13 novembre i tedeschi faust, band culto della scena art-rock europea degli anni settanta – tra i creatori del cosiddetto “kraut rock” (fu in riferimento a loro che la stampa tedesca coniò il termine) insieme a Can e Neu! e principale influenza di artisti quali Brian Eno, Joy Division, Kraftwerk e Sonic Youth.

Nei suoi oltre 50 anni di vita il progetto faust si è sviluppato in svariate direzioni, diventando molte cose. Oggi, la nuova creatura si sviluppa intorno alle idee visionarie del batterista e fondatore della band, Zappi Diermaier, coadiuvato in studio da un altro membro originario – Gunther Wustoff – di quella band che fu messa sotto contratto alla fine degli anni ’60 per costruire un’alternativa tedesca ai Beatles e che poi si sviluppò e prese forma musicalmente ed ideologicamente in tutt’altra dimensione.

Le idee di Zappi sono convogliate nelle mani di tanti amici e collaboratori, come Dirk Dresselhaus (aka Schneider TM), Elke Drapatz, Uwe Bastiansen, Andrew Unruh e Jochen Arbeit degli Einstürzende Neubauten, e hanno dato forma a Blickwinkel, ultima opera uscita a nome della band a ottobre. La formazione dal vivo di questo tour italiano, oltre a Diermaier, sarà composta da alcuni dei collaboratori e amici che hanno preso parte alla stesura dei brani in studio (Dirk Dresselhaus, Elke Drapatz, Uwe Bastiansen) ed impreziositi dalla presenza del finlandese Ilpo Väisänen, anche lui amico di lunga data e già personaggio chiave della scena techno-sperimentale con i suoi Pan Sonic (duo di culto dell’elettronica fondato nel 1993 insieme a Mika Vainio).

Realizzata con il patrocinio di Fondazione Cariplo, Sempre più vicini consolida e rilancia il lavoro intrapreso a partire dal 2022 da Volume e Spazio Teatro, con l’obiettivo di dare voce e spazio alla musica di qualità, al di là di generi e confini, portando a Milano alcuni dei nomi più interessanti della scena indipendente internazionale e mantenendo sempre l’accento sul valore più autenticamente sociale dell’esperienza musicale: “Sempre più vicini – nelle parole dei direttori artistici Marco Monaci e Nina Terruzzi – vuole proporre un’attitudine ‘altra’ rispetto ai meccanismi che regolano la fruizione dei live, riportando la musica dal vivo in una dimensione più intima e umana, all’interno di un contesto cittadino (e non solo) che appare al contrario sempre più distante da questo punto di vista.”

La rassegna proseguirà nel 2025 fino ad aprile: tra le prossime date annunciate, venerdì 21 febbraio il live della rapper e producer americana Nappy Nina, e domenica 16 marzo quello degli svedesi Fire!, che presenteranno il loro ultimo album Testament – l’ottavo della band – prodotto da Steve Albini e uscito a febbraio per Rune Grammofon.

I biglietti per il live di venerdì 13 dicembre sono in vendita su DICE.fm al prezzo di 25 euro. Le porte apriranno alle 19.30, con la selezione musicale curata da Radio Raheem e la proposta dedicata del bar di Spazio Teatro 89. Info aggiornate sulla rassegna e tutti i dettagli online su spazioteatro89.org e su volumevolume.it