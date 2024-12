SOM: il video di “Give Blood”

Let The Light In, terzo album degli statunitensi SOM esce il 14 marzo 2025 per Pelagic. La band si è fatta conoscere in questi anni andando a suonare in giro con, ad esempio, Katatonia e Solstafir, anche se a giudicare dal buon secondo disco The Shape Of Everything, loro sono più un mix tra Nothing e post-metal, in chiave piuttosto pop.

“Give Blood”, nelle parole del frontman Will Benoit, è una sorta di riflessione post-pandemica sulla gentilezza e su come ci trattiamo l’un l’altro. L’idea mi è venuta mentre ero sdraiato su un tavolo a donare sangue. Mi è venuto in mente quanto gentile dovesse essere una persona per fare questo durante una pandemia. Ho iniziato a pensare a quante persone stavano facendo cose terribili in quel periodo, diffondendo disinformazione e comportandosi in generale in modo orribile nella società. Continuo a voler fare tutto il possibile per non essere quella persona, voglio essere il tipo di persona che ‘dona sangue’.