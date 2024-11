Area Contaminata #193: A Love From Outer Space

La puntata #193 di Area Contaminata è dedicata a suoni elettronici. In apertura un’anteprima della compilation A Love From Outer Space curata da Sean Johnston, in uscita a febbraio ’25, il nuovo 12” di Woodleigh Research Facility, e la collaborazione tra Glok e Timothy Clerkin. La seconda parte della trasmissione è un tributo a J Saul Kane, recentemente scomparso: figura chiave nella scena underground elettronica inglese degli anni ’90 e 2000, con le sue etichette – Electron Industries, Vinyl Solution e D.C. Recordings – e le sue produzioni, e con il moniker Depth Charge, ma anche The Octagon Man, Alexanders Dark Band, Grimm Death, T.E.T.

Tracklist

Blow Monkeys – Save Me (Neville Watson’s Dub) / Woodleigh Research Facility – Between Two Waves / Glok / Timothy Clerkin – Scattered / Sabres Of Paradise – Tow Truck (Depth Charge mix) / Depth Charge – Shaolin Buddha Finger / The Octagon Man – Cess / The Emperor Machine – Bloody Hell (Edit) /

