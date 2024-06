Pietrasonica 2024: a Osoppo (UD) il 2-3 agosto The Obsessed, Sacri Monti, Monkey3…

Riceviamo da Pietrasonica e pubblichiamo.

Lo staff del Pietrasonica scopre le carte in tavola e annuncia la lineup completa del festival, arrivato alla 15esima edizione.

Una serie di gruppi che accontenta tutti: lo stoner doom old school di Wino con i suoi The Obsessed, headliner di questa edizione, la psichedelia travolgente dei Sacri Monti, lo space psych rock strumentale dei Monkey3, in tour con il nuovo disco Welcome To The Machine. Savanah e Gavial Haze sono pronti a sfoderare riff taglienti e incalzanti, d’altronde sotto il palco non si può mica stare fermi. Nuovo disco anche per Red Sun, Tropic Santos e Citrus Citrus, con frivolezze sonore e scelte musicali che vi trascineranno in viaggi cosmici.

La bandiera del Friuli Venezia Giulia questa volta viene portata da Adrenalinico Mefisto e Don Gastro, band ormai ben rodate in regione.

Due giorni di musica per godersi l’aria fresca di montagna, fiumi di birre che costeggiano il Tagliamento e cibi locali selezionati. Non mancheranno dischi di ogni tipo, espositori e bancarelle, per non parlare del merch targato Pietrasonica. Le date da segnare sul calendario sono venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024, la location è, come per le edizioni precedenti, il Parco delle Colonie di Osoppo in provincia di Udine.

Aprite le tende in giardino, spolveratele, date loro una rinfrescata e preparatevi psicologicamente. Manca pochissimo. Le prevendite saranno presto disponibili online.

La band capitanata da Scott “Wino” Weinrich non ha bisogno di tante presentazioni. D’altronde parliamo di un gruppo nato nel ’79 e che vede come frontman Wino, ex membro di Saint Vitus e Shrinebuilder, giusto per rinfrescarvi la memoria. I The Obsessed portano sul palco di Pietrasonica il loro nuovo disco Gilded Sorrow, uscito a febbraio per Ripple Music.

Consigliata una sessione intensiva di preparazione atletica, decidete voi se iniziare a farla in palestra o al bancone del bar, tanto servono entrambe.

Sacri Monti è un travolgente primo atto di un’opera, la cui trama sembra scritta attraverso sessioni di jam: questo equilibrio tra composizione e improvvisazione funge da fattore distintivo in mezzo a una scena heavy psych sempre più affollata. I 5 ragazzi californiani vi trasporteranno in un viaggio fatto di strade progressive e kraut senza concedervi possibilità di fare soste, immersi nel traffico dello spazio.

E già che siamo nello spazio, perché non coinvolgere i Monkey3?

Dopo il loro ultimo ed acclamato album Sphere, i pionieri dello psych rock strumentale Monkey3 iniziano il 2024 annunciando un nuovo album, Welcome To The Machine, ormai disponibile su tutte le piattaforme tramite Napalm Records. Lo spazio si fa oscuro e minaccioso; il loro sound evoca distruzione e malinconia ma allo stesso tempo, in qualche modo, dona speranza, muovendosi tra passaggi inquietanti, pause progressive, groove ipnotizzanti e riff colossali.

Tropic Santos

Milano libera una nuova belva con cui fare i conti: Tropic Santos. Trio strumentale, forgiato dai nuclei focosi di varie band underground, vaga nei boschi di Osoppo con il suo ultimo e sconvolgente operato, Caccia Grossa, uscito a gennaio 2024 per Argonauta Records.

La loro arma sonora è un’affascinante intersecazione di ritmi tribali e trame esplosive che vi faranno vagare attraverso una foresta psichedelica senza mai raggiungere la via di uscita. La preda non ha scampo.

Savanah

I Savanah vi proporranno riff calzanti e licks fulminanti a comporre un indimenticabile volo sonoro. Quindi allacciatevi le cinture che ci sono turbolenze in arrivo! Seat back, relax and enjoy your flight.

Red Sun

I Red Sun vi faranno atterrare nei pressi di un antico borgo sperduto nella campagna piacentina, in piena notte, giusto in tempo per poter assaporare la bellezza di osservare il cielo stellato con una birra nella mano destra e una sigaretta nella mano sinistra.

Il loro primo album Triosophy, uscito nel 2015 e ristampato in vinile anni dopo, propone un originale mix di space rock psichedelico strumentale. Il secondo disco esce nel 2017 con Psyka Records.

Nel 2023 i Red Sun hanno ricominciato il loro viaggio musicale e hanno registrato nuovo materiale che trasporta l’ascoltatore in un’avventura introspettiva, piena di colori ed emozioni.

Gavial Haze

Seconda band svizzera della lineup Pietrasonica, i Gavial Haze fanno il pieno usando una miscela dinamica di groove Stoner diluita con riff pesanti, fortemente colorati dalle melodie psichedeliche delle due chitarre. Il motore viene alimentato anche con dell’Heavy Rock anni ’70, quindi puoi aspettarti anche parti più tranquille. Ad-Blue? No grazie.

Adrenalinico Mefisto

Distorte melodie, ritmi d’istinto e sonorità dal multiverso racchiusi in una carezza di ghisa. I friulani si distinguono per la ricerca di un suono caratterizzante. Un sound che la band ha infine trovato in un hard rock oscuro e fascinoso, riscosso dal sogno di un diavolo festaiolo e distorto come i postumi di una sbornia.

Citrus Citrus

Il loro disco Albedo Massima ruota attorno all’idea di metamorfosi: miti e leggende delle antiche culture greca e latina contengono le radici dei nostri sentimenti e ossessioni attuali come esseri umani e società occidentali. Un girovagare psichedelico attraverso il deserto della Libia passando per la via Lattea.

Don Gastro

Il regno di Naonia, una terra in cui l’ordine e il caos coesistevano pacificamente, finche’ un giorno qualcuno non spezzò questo equilibrio… Dicono di fare Chaotic Stoner, sono i portavoce della provincia di Pordenone ed il resto della storia ve lo racconteranno loro.