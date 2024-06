Sumac: un documentario e un nuovo pezzo (“Yellow Dawn”)

Sta per uscire un nuovo album dei Sumac di Aaron Turner e Brian Cook, The Healer (Thrill Jockey, 21 giugno, un disco che parla di ferite e di guarigione come possibilità di evoluzione). Intanto possiamo vedere un documentario sulla band presentato dal Roadburn e diretto da Damien Neva: un quarto d’ora di riprese e dialoghi che ruotano intorno a un concerto del trio a Boston. Da poco, poi, si può sentire uno dei 4 pezzi di The Healer (che dura ben 76 minuti, con due brani da 25 e due da 12), “Yellow Dawn”.

