Noise Is For Heroes puntata numero 100

Oggi alle 17 va in onda sulle frequenze digitali della benemerita Fango Radio la centesima puntata di Noise Is For Heroes, il podcast ispirato alle pagine elettroniche di The New Noise: edizione speciale questa, che condensa nei consueti sessanta minuti alcune delle migliori cose dei cinque anni di selezioni musicali. Si parte con i Deaf Kids che fanno a schiaffi con Paal Nilssen Love, quindi i Ramleh che puntualizzano come, tutto sommato, non esista musica per questi tempi; gli Xiu Xiu vanno a braccetto con Alva Noto in doveroso omaggio a The Cure, i Tasaday ci ricordano chi siano i numero uno della provincia Monza-Brianza (Morgan scansati un attimo, grazie), il Mediterraneo di Mai Mai Mai e quello di Daniela Pes, una Caterina Barbieri fresca di nomina alla Biennale di Venezia, quindi i sempiterni Autechre e l’ineffabile Burial. Il finale è appannaggio del nostro eroe Kevin Richard Martin in combutta con il fido Flowdan. Noise is for heroes, leave the music for zeros…

Tracklist

Camisa De Força (Inferno Ou Sem Saida?) – Deaf Kids

Love-beating Back Pain – Paal Nilssen Love

No Music For These Times – Ramleh

One Hundred Years – Xiu Xiu (feat. Chelsea Wolfe)

A Forest – Alva Noto

Atlantide MB – Tasaday

Nostalgia – Mai Mai Mai (feat. Youmna Saba)

Ca Mira – Daniela Pes

Bow Of Perception – Caterina Barbieri

marhide – Autechre

Shadow Paradise – Burial

Bomb – The Bug (feat. Flowdan)