Musica in Prossimità 2024 (TO) con Alexis Degrenier, Deena Abdelwahed, Yeah You

La decima edizione del festival piemontese, curato da Metamorfosi Notturne e patrocinato dalle città di Torino e Pinerolo, si terrà completamente a Pinerolo e vedrà tra le sue file nomi e momenti talmente attinenti a The New Noise ci viene spontaneo propagandare questa rassegna, cresciuta negli anni e diventata per questa occasione un grande appuntamento.

Per tre giorni, dal 29 novembre al 1° dicembre, si viaggerà letteralmente fra suono e musica: parte contemporanea, parte improvvisata, parte elettronica, un fiume dove concerti d’ascolto e condivisione collettiva sono unite in un solo ed unico flusso variegato.

Fra i protagonisti Alexis Degrenier, uno dei “prospetti” elvetici più in luce con le creazioni da solista e in seno ai La Têne. Deena Abdelwahed, produttrice e dj tunisina che trasformerà la musica araba da club. Poi la coppia padre e figlio Yeah You, in fughe per elettronica e voce, e le composizioni per organo di La Monte Young riprese da Giulio Tosti. Gilles Grimaitre e Julien Mégroz come Hyper Duo, fra arte visivA e musicale, così come il workshop Le Foreste elettriche de L’impero della luce, combo composta da Johann Merrich ed eeviac, con un progetto per l’infanzia legato ai suoni inascoltati prodotti dall’elettricità.

Il Quartetto Maurice (che ha recentemente ripreso il toccante “Fragmente, Stille am Diotima” di Luigi Nono per la benemerita Holiday Records, nelle mie cuffie in questo istante) insieme a SoloVoices si cimenterà in composizioni di Bernhard Lang e Justé Janulyté oltre che essere protagonista della tavola rotonda sulla composizione contemporanea.

Una tre giorni che rischia di essere abbastanza immersiva da stravolgere stilistici e neuroni per la modica cifra di €40, con ingresso gratuito per gli under 18.

Oltre che augurarvi buon soggiorno luculliano vi auguriamo di portare con voi la prole, di godervi gli spettacoli e di raccontarci come siete stati, noi vedremo di essere presenti per l’undicesima edizione!