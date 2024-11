Esce oggi Twin Color (Vol. 1) di Murcof: il video di “Going Home (IRCAM Version)” ft. Alina Corona

Il nuovo album di Murcof, Twin Color, devia dal percorso abituale dell’artista. La parentesi dei lockdown ha in qualche modo attivato la nostalgia per il pop anni Ottanta. Il disco, anziché sul laptop, si basa su sintetizzatori e registrazioni su nastro, e si lega al post-punk e a soluzioni vicine al motorik. Così il comunicato stampa su questo video: “Going Home – IRCAM Version2”, apre il nuovo album di Murcof, Twin Color (Vol. 1), in uscita oggi. Il video, autoprodotto da Murcof stesso, accompagna i toni cosmici e introspettivi del brano, arricchiti dalla presenza vocale della giovane figlia Alina. Il brano, sviluppato durante la residenza di Fernando Corona all’iconico studio IRCAM di Parigi, porta l’ascoltatore in soundscape eterei e texture analogiche psichedeliche. Distante dalle collaborazioni con musicisti classici o dai progetti di sonorizzazione, Twin Color (Vol. 1) nasce da un processo creativo solitario iniziato nel 2020 durante il lockdown. In questo progetto, Murcof esplora suoni ispirati alle atmosfere dei primi anni in Spagna e al sound elettronico degli anni Ottanta, con richiami alla wave e alla techno, il tutto permeato da una malinconia riflessiva.