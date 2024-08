Human Impact: il video di “Hold On”

Gli Human Impact, il gruppo newyorkese fondato da Chris Spencer (Unsane) e Jim Coleman (Cop Shoot Cop), hanno annunciato il loro secondo album, Gone Dark (4 ottobre, Ipecac Recordings). Il gruppo ora ha assorbito Eric Cooper (Made Out of Babies, Bad Powers) al basso e il batterista Jon Syverson (Daughters).

Questo è il video di “Hold On”, che segue la stessa estetica del precedente “singolo” tratto da questo secondo disco, “Destroy To Rebuild”. “Hold On” è un inno di resistenza a un sistema che usa la convenienza e l’opportunismo per assumere una posizione di controllo, dice Chris Spencer.