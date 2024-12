Federico Albanese: il video di “The Prince And The Emperor”

Riceviamo e pubblichiamo.

Artista di spicco della scena “modern”/”neo-classical”, raffinato e minimalista, Federico Albanese pubblica il nuovo singolo tratto da Blackbirds And The Sun Of October, il quinto album in arrivo il 7 febbraio su XXIM Records. The Prince And The Emperor è basata sulla storia del cavaliere Aleramo e dell’imperatore Ottone I del X secolo d.C., tra pianoforte ed archi sereni e semplici. Interamente scritto e registrato nel Monferrato, dove Albanese è tornato nel 2022 dopo 8 anni trascorsi a Berlino, questo ritorno si esprime in una rinnovata libertà creativa che ha portato l’artista ad utilizzare un ricco arazzo di influenze musicali, mescolando la musica classica con suoni più contemporanei.