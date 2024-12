To Tape S08E08: la playlist di Go Dugong

Un album appena uscito, Madre, in collaborazione con il musicista venezuelano Washé. L’incontro è avvenuto grazie ad HAPE Collective e il tutto è stato elaborato tra uno studio di Caracas e la Foresta Amazzonica. Questo lavoro vede anche la partecipazione di grandi artisti italiani e venezuelani: Gerry Weil, leggendario jazzista venezuelano, Miguel Noya, pioniere della musica elettronica latinoamericana, Khalab e Clap! Clap!, due produttori italiani di grande spessore internazionale che conosciamo bene.

Go Dugong ci ha quindi regalato una playlist ispirata al suo viaggio in Venenzuela e al disco Madre.

Una playlist lunga dieci anni

Sempre nella stessa puntata incentrata sulla playlist di Go Dugong parliamo anche della compilation per i primi dieci anni della Rhythm Section International, etichetta londinese punto di riferimento per la scena cittadina e per il mondo. Con questi trenta brani l’etichetta vuole celebrare il proprio percorso, collegato a quello della scena musicale cittadina. Tra grandi classici e reinterpretazioni, la compilation fornisce uno sguardo importante sulla storia della Rhythm Section come baluardo della musica del futuro.

Da Father Jonh Misty a Nightmares on Wax

Tra le altre cose ascoltate in questa puntata ci sono due dischi freschi di uscita. L’apertura è affidata a Father John Misty e al suo nuovo disco, Mashamashana, pieno anche di Soul come piace a noi. L’altro album è la versione live del disco di riferimento nella carriera di Nightmares On Wax, Carboot Soul. È tutto suonato e si chiama Carboot Jazz. Collegato a questo album c’è anche un mini documentario che racconta il dietro le quinta della sua realizzazione dal vivo.

