Blow Out | Rivivere l’orrore: Nosferatu

Il film più chiacchierato del momento è stato per noi anche la prima delusione del 2025: il Nosferatu di Robert Eggers ci è sembrata la riproposizione un po’ superficiale dell’omonimo capolavoro del 1922 di Murnau. Resta comunque un film “importante” su cui abbiamo voluto provare a dire la nostra.

In questa puntata ripercorriamo la storia di Nosferatu al cinema: si parte dall’espressionismo tedesco, si passa per la straordinaria reinterpretazione di Werner Herzog del 1979 e si arriva fino ai giorni nostri. Per noi è il primo appuntamento di un nuovo speciale che dedichiamo ai remake horror, per analizzare come l’orrore viene riproposto su grande schermo negli anni.

